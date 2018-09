"Rei do funk" morreu de cancro aos 49 anos

NA Hoje às 11:32 Facebook

O cantor brasileiro Wagner Domingues Costa, mais conhecido no mundo artístico como Mr. Catra, morreu no domingo, aos 49 anos, vítima de cancro.

O anúncio da morte do funkeiro foi feito pelos seus representantes através de um comunicado, no qual manifestaram "enorme pesar". Mr. Catra morreu vítima de um cancro gástrico que lhe tinha sido detetado no início de 2017 e que, nos últimos meses, já lhe tinha retirado cerca de 30 quilos.

A cantora Anitta, muito conhecida entre os portugueses, recorreu à sua no Instagram, na madrugada desta segunda-feira, para homenagear o compositor.

"O funk tem um rei, e hoje ele despediu-se de nós. Tive a honra de conhecer e desfrutar inúmeros momentos ao lado da simplicidade, humildade, inteligência, irreverência e carisma deste amigo. Que continue a brilhar onde quer que ele esteja".

Natural do Rio de Janeiro, Mr. Catra formou-se em Direito, área que nunca viria a exercer. Foi na música que encontrou a sua grande paixão e há alguns meses gravou um clipe com a também funkeira Valeska Popozuda, que já lamentou o desaparecimento do amigo.

"Estou arrasada com a morte do Catra", começou por escrever na rede social Twitter. "Estou perdendo uma pessoa que foi um pai para mim! Poucos sabem a importância dele na minha vida! Descansa em paz, meu amigo".