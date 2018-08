Rei Felipe VI de Espanha foi submetido a cirurgia secreta

Dúlio Silva Hoje às 13:56 Facebook

Twitter

O rei Felipe VI de Espanha submeteu-se a uma intervenção cirúrgica ligeira no passado dia 14 de julho. A operação não foi comunicada pela Casa Real, na altura, já que esta não a considerou relevante.

Dores constantes nas costas nos últimos meses levaram o monarca espanhol, de 50 anos, a sujeitar-se a uma operação simples no Hospital Ruber Internacional, em Madrid. O procedimento cirúrgico ocorreu no dia 14 de julho, mas só esta quarta-feira é que foi noticiado nos órgãos de comunicação do país de Felipe VI.

O jornal "El Español", que cita a revista "Semana", escreve que o rei "foi protegido pela escolta real, tentando não levantar demasiada expectativa e respetivas especulações sobre a operação", a ponto de o corpo clínico da unidade hospitalar ter desconhecido, até ao momento da cirurgia, que iria operar o monarca de Espanha.

A imprensa refere que Felipe VI foi submetido a uma intervenção de radiofrequência, que requer sedação ou anestesia local. "É uma técnica de ambulatório em que, se não houver contratempos, o paciente pode ir logo depois para casa", explicaram especialistas à revista "Semana".

A intervenção, por ser ligeira, não foi relevante e não afetou a agenda oficial do rei, reagiu a Casa Real, citada pelo canal de televisão Antena 3. Prova disso é que, duas semanas depois, Felipe VI competiu, sem condicionamentos, na regata Copa del Rey. A sua participação não denunciou complicações a nível de saúde.