Reis de Espanha acompanham filhas no primeiro dia de escola

A tradição manteve-se. Os reis Felipe VI e Letizia de Espanha levaram a princesa Leonor e a infanta Sofia ao Colégio Santa María de los Rosales, em Madrid, para aquele que foi o seu primeiro dia de aulas.

A família real espanhola voltou a não posar para as objetivas dos fotógrafos que testemunharam a chegada das jovens à escola para o início de um novo ano letivo. Aconteceu na manhã desta terça-feira, num estabelecimento de ensino privado localizado a poucos quilómetros do palácio da Zarzuela.

O rei Felipe VI conduziu o veículo que transportou a princesa Leonor, de 13 anos, e a infanta Sofia, de 11, para o Colégio Santa María de los Rosales. Chegados ao local, os pais das duas jovens acompanharam-nas ao interior da escola, onde conversaram com os seus professores.

Para tal, explica a revista "Hola!", Felipe VI e Letizia abdicaram de quaisquer outros compromissos oficiais. A agenda é retomada esta quarta-feira, com o monarca a receber em audiência o chanceler austríaco, Sebastian Kurz, e a mulher a presidir à cerimónia de abertura do novo ano escolar em Oviedo.

O primeiro dia de aulas das jovens da realeza espanhola teve, este ano, uma atenção (ainda mais) especial da imprensa especializada, já que aconteceu apenas dois dias depois de a princesa Leonor ter iniciado a vida oficial como herdeira do trono. No sábado, a filha mais velha dos reis de Espanha recebeu as bênçãos do bispo de Oviedo, que pediu para que a futura rainha cresça "saudável, sábia, santa e bela".