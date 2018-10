Representante de Michael Bublé nega fim da carreira do cantor

N. A. Hoje às 12:05 Facebook

Depois de Michael Bublé referir ao "Daily Mail" que já "não tinha estômago para lidar com a fama", que aquela era a "última entrevista" e que se iria "retirar", o mundo noticiou o ponto final na carreira do cantor. Porém, não será bem assim.

"Os rumores sobre o Michael ter anunciado o fim da carreira são completamente falsos. Pedimos a todos que não divulguem mais essa informação e que excluam as notícias que já foram publicadas", reagiu a representante do cantor, Michelle Larson, à "Us Weekly".

A porta-voz de Michael Bublé explicou ainda que as palavras que o intérprete concedeu ao jornal britânico "Daily Mail" não foram bem compreendidas pela comunicação social e que ele se queria referir "às emoções que sentiu durante a batalha do filho contra a doença".

"Não tenho mais estômago para isto. O narcisismo da celebridade. Esta é a minha última entrevista. Estou a retirar-me", tinha dito o cantor, dando a entender que a sua carreira tinha chegado ao fim devido ao facto de, para si, "tudo" ter mudado depois da batalha que o filho Noah enfrentou durante 18 meses contra um cancro no fígado.

Aos 43 anos, o músico, que em 17 anos de carreira já venceu quatro Emmy's, tem três filhos fruto da relação com Luisana Lopilato: Noah, de cinco anos, Elias de dois, e Vida, de dois meses.