Revelada a causa da morte de Stan Lee

O criador de super-heróis como Homem Aranha ou Incrível Hulk, Stan Lee, morreu aos 95 anos, vítima de insuficiência cardíaca e respiratória.

Duas semanas depois de o mundo se despedir de Stan Lee, a causa da sua morte foi revelada. O lendário editor da Marvel Comics, que morreu aos 95 anos, foi vítima de insuficiência cardíaca e respiratória, segundo o certificado de óbito obtido em primeira mão pelo site TMZ.

O documento revela ainda que o criador de super-heróis como Homem Aranha, Incrível Hulk, Homem de Ferro e Quarteto Fantástico sofreu de pneumonia por aspiração - infeção provocada pela entrada de comida, saliva ou ácido do estômago nos pulmões.

Recorde-se que Stan Lee morreu a 12 de novembro, no Centro Médico Cedars-Cinai, em Los Angeles. Ainda de acordo com o certificado de óbito, sabe-se que foi cremado e as cinzas ficaram na posse da sua única filha, C. J. Lee, de 67 anos.