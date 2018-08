Revelada causa de morte de Avicii

João Manuel Farinha 01 Maio 2018 às 10:37 Facebook

O DJ e produtor sueco Tim Bergling, conhecido como Avicii, terá morrido na sequência de ferimentos auto-infligidos com uma garrafa partida. A informação está a ser avançada pelo site TMZ e confirma a hipótese de suicídio sugerida pela família

Avicii terá partido uma garrafa de vidro e usado um fragmento para se cortar, tendo morrido na sequência da hemorragia causada pelos ferimentos. O site TMZ cita fontes alegadamente familiarizadas com as circunstâncias da morte do DJ.

Duas das fontes afirmam que Avicii, de 28 anos, se terá cortado no pescoço, sendo que uma terceira fonte fala em cortes nos pulsos.

Avicii foi encontrado sem vida no dia 20 de abril na unidade hoteleira Muscat Hills Resort, onde se encontrava a passar férias. Dias depois, em comunicado, a família afirmou que o DJ e produtor "se debatia com pensamentos sobre a vida e a felicidade" e que "não conseguia continuar mais", deixando em aberto a hipótese de suicídio.