Revelado número de convidados que vão ao casamento de Harry e Meghan

O príncipe Harry e a atriz Meghan Markle, cujo casamento se realiza a 19 de maio, vão convidar mais de 2600 pessoas para marcar presença no Castelo de Windsor. O público terá a oportunidade de "participar nas celebrações", assistindo à chegada dos noivos.

Com o aproximar da data do casamento real mais aguardado do ano, o Palácio de Kensington vai revelando novos pormenores acerca da cerimónia que oficializará a relação do príncipe Harry e da norte-americana Meghan Markle.

Em comunicado, a casa real de Inglaterra anunciou que o casal pretende convidar 2640 pessoas para marcar presença, no dia do seu casamento, no Castelo de Windsor. Os convidados terão a oportunidade de assistir à chegada dos noivos, bem como ao tradicional percurso de carruagem, que partirá do local.

A lista de pessoas que irão participar nas celebrações, cujos detalhes foram agora revelados, estende-se para além dos 530 membros da família real britânica e dos 610 elementos da comunidade do Castelo de Windsor.

A pedido do príncipe e da atriz, Lord-Lieutenant irá selecionar "1200 pessoas de todos os cantos do Reino Unido", nomeadamente jovens que tenham servido as suas comunidades, para marcarem igualmente presença no castelo.

Serão ainda convidadas 200 pessoas de instituições e organizações de caridade, próximas do príncipe Harry e de Meghan Markle, e cem alunos de escolas locais.