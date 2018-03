Revelado o nome da filha mais nova da princesa Madalena da Suécia

Nuno Azinheira Hoje às 12:28 Facebook

O rei da Suécia Carlos XVI Gustavo revelou esta segunda-feira o nome da neta mais nova, filha da princesa Madalena e Christopher O'Neill. O casal deu as boas-vindas ao seu terceiro rebento esta sexta-feira.

Adrienne Josephine Alice é o nome da recém-nascida, que se junta assim à irmã Leonore, com quatro anos, e ao irmão Nicolas, de dois. O segredo foi desvendado, esta segunda-feira, pelo avô Carlos XVI Gustavo, durante a reunião com os representantes do governo sueco.

Ainda no mesmo evento, o rei, que é marido da rainha Sílvia da Suécia, atribuiu à terceira filha da princesa Madalena o título de Duquesa de Blekinge. O rebento é o sétimo neto dos monarcas suecos e o décimo na linha de sucessão ao trono.

A princesa Madalena, que aderiu recentemente ao Instagram, colocou no seu perfil, o registo fotográfico de um momento ternurento entre irmãos. A princesa Leonore e o príncipe Nicolas acolheram da melhor maneira possível a sua irmã mais nova.

"Leonore e Nicolas receberam em casa a sua irmã mais nova", escreveu a princesa, na descrição da publicação feita este domingo.

Recorde-se que a notícia do nascimento de Adrienne foi confirmada através de um comunicado feito pela Casa Real sueca, que pouco tempo depois, na mesma rede social publicou a primeira fotografia da criança.