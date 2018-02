Revelados novos detalhes do casamento do príncipe Harry e Meghan

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:02 Facebook

Twitter

O Palácio de Kensington revelou novas informações acerca do casamento do príncipe Harry e da atriz Meghan Markle, cerimónia que se realizará já no próximo mês de maio. Partilhar as celebrações com o público faz parte dos planos do casal.

À medida que a cerimónia se aproxima, a curiosidade das pessoas no que diz respeito aos pormenores do casamento real do ano vai aumentando. Durante este fim de semana, o Palácio de Kensington revelou novos detalhes acerca do tão aguardado dia.

Já eram conhecidos o dia e o local da celebração, mas agora foi anunciada a hora. O príncipe Harry e a atriz norte-americana Meghan Markle preparam-se para oficializar a relação na capela de St. George, a 19 de maio, pelas 12 horas.

"O príncipe Harry e Meghan Markle estão extremamente gratos pelos votos de felicidade que receberam desde que anunciaram o noivado", anunciou o palácio, através da rede social Twitter. O casal está entusiasmado pela chegada do grande dia e pretende partilhar as celebrações com o público.

De acordo com a casa real de Inglaterra, Harry e Meghan irão percorrer de carruagem a cidade de Windsor, já enquanto marido e mulher, pelas 13 horas. O percurso tem o objetivo de "dar às pessoas a oportunidade de se reunirem em Windsor e de aproveitarem a atmosfera deste dia especial".

De volta ao castelo, os recém-casados irão celebrar o primeiro copo de água, que terá lugar na capela de St. George e que será partilhado com os convidados da congregação. O segundo, dirigido aos amigos mais chegados e familiares, será organizado mais tarde pelo pai de Harry, o príncipe Carlos de Gales.