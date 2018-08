Revelados novos pormenores do casamento de Meghan Markle e Harry

Nuno Azinheira 04 Maio 2018 às 18:24 Facebook

Thomas Markle vai acompanhar até ao altar a filha Meghan Markle, no dia do seu casamento com o Príncipe Harry. A notícia foi confirmada em comunicado pelo Kesington Palace, a Casa Real inglesa.

O pai da atriz e a sua mãe, Doria Ragland, que estão divorciados há 30 anos, têm a sua chegada marcada para uma semana antes do matrimónio real, aprazado para o dia 19 de maio.

Segundo o comunicado da Casa Real inglesa, assim que estiverem em solo britânico, os pais da noiva vão ainda trocar impressões pela primeira vez a Rainha Isabel II, o Príncipe Filipe, Duque de Edimburgo, o Príncipe Carlos de Gales, e a Duquesa de Cornwall, Camilla.

Sabe-se ainda que Meghan Markle optou por não ter damas de honor, uma vez que não conseguiu escolher entre as suas amigas mais próximas. Já o papel dos serviçais vai ser ocupado por crianças.

Entre os 600 convidados, não se sabe se vão marcar presença mais familiares da artista norte-americana na cerimónia, que vai decorrer na Capela de St. George, no Castelo de Windsor.