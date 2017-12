Revista elege as piores pessoas do ano

Ana Filipe Silveira Hoje às 13:01 Facebook

A revista "Complex" elaborou a lista das piores pessoas de 2017, destacando nomes como Miley Cyrus, Donald Trump, Kendall Jenner, Lena Dunham e as estrelas de Hollywood acusadas de assédio sexual.

A lista feita pela publicação norte-americana foi divulgada esta quinta-feira e está a dar que falar. Se Donald Trump, os manifestantes de Charlottesville (supremacistas brancos) ou as estrelas de Hollywood envolvidas no escândalo de assédio sexual integram o lote de forma mais consensual, os nomes de Miley Cyrus, Kendall Jenner e Lena Dunham estão a causar estranheza junto do público.

A escolha de Miley Cyrus deve-se a declarações contraditórias da cantora e ao novo rumo que decidiu dar à carreira, voltando a apostar num estilo mais discreto e ligado à música "country". A revista critica o facto de a artista ter dito que estava cansada da "cultura hip hop", quando em 2013 foi notícia pelos seus excessos, tais como ter "atuado em topless".

Kendall Jenner integra a lista por ter protagonizado um polémico anúncio da Pepsi, no qual acalmava um polícia no meio de um protesto oferecendo-lhe uma lata da famosa bebida. A "Complex" acrescenta que Kendall e a irmã Kylie tentaram "usar imagens com direitos reservados num conjunto de t-shirts vintage" e que, alegadamente, a modelo não terá deixado gorjeta num bar em Nova Iorque, quando a conta era de cerca de 20 euros. A publicação escreve que "deixar gorjeta é sempre opcional" mas não quando se trata de "uma modelo/socialite rica, proveniente de uma família ainda mais rica".

A atriz Lena Dunham, protagonista da série "Girls", da HBO, e feminista assumida está a ser criticada por ter saído em defesa de um argumentista da série, acusado de violar uma atriz. "É como se ela tivesse atirado o feminismo pela janela, em nome de um argumentista que trabalhou na sua antiga série", pode ler-se na revista.