Revolta após falso anúncio da morte do filho de Michael Bublé

Admiradores de Michael Bublé ficaram revoltados depois de o Channel 4 ter anunciado no Twitter a morte do filho do cantor. Pouco tempo depois, a estação de televisão apagou a publicação.

A equipa que gere as redes sociais do canal de televisão britânico fez uma publicação na qual dizia que Michael Bublé tinha estado a falar da morte do seu filho Noah, de cinco anos, na rubrica "Carpool Karaoke", apresentada por James Corden.

"Ver Michael Bublé a falar da morte do filho, que morreu de cancro, é uma das coisas mais tristes que vimos. Enviamos todo o nosso amor para ele e para a família", disse o Channel 4, citado pelo jornal britânico "Daily Mail".

Ainda de acordo com a mesma publicação, o "post" que causou indignação entre os seguidores do músico, de 43 anos, foi removido.

Recorde-se que Noah foi diagnosticado com cancro em 2016 e é irmão de Elias, de dois anos, e de Vida, de dois meses. Todos os filhos são fruto do casamento entre o artista canadiano e a sua mulher, Luisana Lopilato.