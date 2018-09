Ricardo Esgaio e Mara Alexandra trocam alianças na Nazaré

Dúlio Silva 06 Junho 2018 às 11:31 Facebook

Ricardo Esgaio, que atualmente representa as cores do Sporting de Braga, e Mara Alexandra deram o nó no sábado, numa cerimónia religiosa no Santuário de Nossa Senhora da Nazaré, de onde o futebolista é natural.

O anúncio foi revelado pelo próprio jogador na sua conta de Instagram, através da publicação de uma fotografia na qual surge ao lado da noiva, momentos depois de trocarem juras de amor eterno.

A oficialização da união acontece ao fim de oito anos de namoro e um ano depois de Esgaio ter pedido Mara em casamento, durante umas férias do casal em Rivieira Maya, no México.

Na cerimónia estiveram presentes outros profissionais da bola, como Ricardo Horta ou João Teixeira. Depois disso, os recém-casados viajaram até às Maldivas, onde estão a desfrutar da lua-de-mel.

Antes de se transferir para o Braga, clube com o qual tem contrato até 2022, Ricardo Esgaio representou as cores do Sporting, onde fez quase toda a sua formação, mas não conseguiu impor a sua qualidade de jogo. Na primeira época na capital do Minho participou em 48 jogos e marcou quatro golos.