Ricky Martin suspira de alívio: irmão reaparece depois do furacão Maria

Nuno Azinheira Hoje às 17:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de três semanas sem dar sinais de vida, o irmão do cantor porto-riquenho conseguiu entrar em contacto com a família. A culpa foi das comunicações, que foram arrasadas pela passagem do furacão. Ricky respirou fundo.

O caos tem uma data: 16 de setembro. Foi nesse dia que o furacão Maria devastou Porto Rico, deixando o cão no arquipélago, muitos desalojados e milhares de pessoas incapazes de comunicar umas com as outras, uma vez que as chuvas torrenciais e os ventos de 250 quilómetros por hora arrasaram os sistemas de comunicação.

Terá sido essa a razão que manteve o irmão de Ricky Martin incontactável durante quase três semanas. Até agora. "Após o furacão, as comunicações móveis pararam e não houve sinal, não consegui falar com ninguém. Seis dias depois, a minha namorada, Yanira Rodriguez, obteve uma cobertura e depois contactou Ricky", contou Eric, citado pelo jornal "El Mundo".

O diário conta ainda que o cantor de "La Vida Loca", que deverá casar-se até ao fim do ano com o companheiro Jwan Yosef, comprou bilhetes de avião para o pai e irmão com destino para Miami, onde reside, até que a situação em Porto Rico melhore.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

A angústia levou mesmo Ricky Martin a ir à procura do irmão em Porto Rico e partilhar um apelo na sua conta oficial de Instagram, no passado dia 23 de setembro.