Rihanna lança coleção de lingerie para todos os tamanhos

Rihanna está prestes a apresentar a sua primeira linha de roupa interior intitulada "Savage x Fenty". A artista dos Barbados não deixou qualquer tamanho de fora.

A cantora, de 30 anos, já mostrou diversas vezes que a música é apenas um dos seus muitos talentos. Depois do lançamento da sua marca de produtos de beleza, Fenty Beauty, e de duas coleções de roupa, em parceria com a PUMA, Rihanna aventura-se no mundo da lingerie.

O conteúdo promocional da coleção, que tem a sua estreia marcada para dia 11 de maio, tem sido divulgado, desde 18 de abril, no perfil de Instagram da marca. As fotografias e o vídeo não deixam qualquer dúvida, vão existir tamanhos grandes.

Apesar de ainda ser pouco esclarecedor que medidas de roupa estarão disponíveis, segundo um questionário para os clientes, que está presente no seu site, poderão ir até ao 44F, em soutiens, e ao XXXXL, em cuecas.

A promoção da singularidade de cada corpo é uma aposta característica de Rihanna. Tal como aconteceu, na sua linha de maquilhagem, a intérprete apresentou 40 tons de base diferentes.