Rita, Jessica e Kelly: as imagens de três musas na ilha Maurícia

Rita Pereira, Jessica Athayde e Kelly Bailey contracenaram juntas em "A Herdeira". Findas as gravações da novela, partiram à descoberta da ilha Maurícia, a partir de onde têm partilhadas fotografias inspiradoras. Quem o diz são os seguidores das três estrelas da TVI.

Três musas deram à costa da ilha Maurícia. Rita Pereira, Jessica Athayde e Kelly Bailey rumaram à África Oriental logo após o fim do projeto no qual estiveram envolvidas no último ano.

"Depois de dez meses a gravarmos juntas, poderíamos estar fartas umas das outras, é verdade, mas não", explicou Jéssica no Instagram, negando assim as "invejas e (o) mal-estar nas gravações" apontado por alguma imprensa durante a produção da novela.

Ficou a faltar Júlia Palha, "que não podia vir". O trio de atrizes partiu, então, para a ilha Maurícia, onde estão a "celebrar o trabalho" e a "descansar, descansar, descansar".

A estada de Rita, Jéssica e Kelly neste destino tem sido partilhada pelas próprias nas redes sociais com fotografias em que evidenciam o "paraíso" onde estão, como salientam alguns dos seus seguidores.

A beleza das três também não passa em branco aos internautas. "Tanta 'brasa' junta... Olhem lá o aquecimento global", brincou, a título de exemplo, um fã das estrelas da TVI.