Rita Ora cumpre minuto de silêncio em homenagem a Avicii

Durante um concerto, Rita Ora prestou um tributo a Avicii, que considerou ser um dos seus amigos "mais queridos". Emocionada, a cantora interpretou "Lonely Together", tema do DJ ao qual emprestou a sua voz.

A homenagem aconteceu durante o espetáculo que a artista britânica deu esta sexta-feira, nas celebrações do Dia do Rei, na Holanda. Rita Ora interrompeu o concerto para falar do produtor musical Avicii, cuja morte, no dia 20 deste mês, surpreendeu o mundo.

"Vai ser muito difícil para mim cantar a próxima canção", constatou a cantora, que homenageou o "grande amigo" ao interpretar o tema "Lonely Together", o último single lançado pelo DJ sueco antes do seu desaparecimento, em parceria com Rita Ora.

A artista considerou ter sido uma "honra" poder ter trabalhado com Avicii, com quem teria uma ligação muito próxima. "Ele mudou a minha vida", confessou, antes de pedir ao público que partilhasse com ela um minuto de silêncio em memória do jovem sueco.

Já no dia da sua morte, Rita Ora tinha prestado uma homenagem ao DJ através da sua conta de Twitter, na qual escreveu estar "devastada" e "de coração partido" com esta notícia. "Estou sem palavras. (...) Condolências à família, amigos e fãs do Avicii que o apoiaram. Que ele descanse em paz. Foi cedo demais."

Recorde-se que o DJ foi encontrado morto há mais de uma semana, em Mascate, capital do sultanato de Omã, onde se encontrava de férias com amigos.

Esta quinta-feira, foi escrita uma nova página no último capítulo da vida do produtor musical, com a família do jovem de 28 anos a emitir um comunicado no qual escreve que ele "não podia continuar mais tempo assim", sugerindo que o sueco colocou um ponto final à sua vida. "Ele queria encontrar a paz", acreditam os parentes de Avicii.