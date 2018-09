Rita Pereira anuncia primeira gravidez

Ana Filipe Silveira Hoje às 13:52 Facebook

Rita Pereira, atriz da TVI, está à espera do seu primeiro filho. O bebé é fruto da sua relação com o basquetebolista Guillaume Lalung, com quem namora há cerca de três anos.

Era um desejo antigo que a estrela da TVI vê realizado. Rita Pereira tinha dito que queria ser mãe ainda este ano. Espera agora, aos 36 anos, o seu primeiro filho.

"E agora, dançamos ao som do bater do teu coração", escreveu a intérprete na legenda de um vídeo, partilhado nas suas redes sociais, no qual anuncia a boa-nova.

Já no domingo, Rita tinha dito estar "entusiasmada" e "nervosa". "Não sei o que pensar. Estou feliz, muito feliz", acrescentou.