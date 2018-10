Rita Pereira: barriga de grávida saliente em fato de banho justo

Dúlio Silva Hoje às 12:03 Facebook

Na companhia do namorado, Rita Pereira viajou até Ponta Delgada, nos Açores, a partir de onde tem publicado várias fotografias nas redes sociais. Uma das mais recentes evidencia a sua barriga de grávida.

A legenda escolhida pela estrela da ficção (e, em breve, também do entretenimento) da TVI para descrever a imagem em que revela o avançado estado de gestação é clara: "Tira tempo para fazer a tua alma feliz".

Foi o que Rita Pereira fez na visita aos Açores, para onde rumou recentemente ao lado do basquetebolista e produtor musical francês Guillaume Lalung, de quem espera um filho. Na imagem em questão, a intérprete surge vestida com um justo fato de banho e com a mão esquerda sobre o ventre.

O sexo do bebé ainda não foi confirmado - a amiga e também atriz Jessica Athayde disse, nas redes sociais, que ia ser "tia" de uma menina -, mas Rita revelou, há mais de uma semana, que já entrou no último trimestre daquela que é a sua primeira gravidez. A estreia na maternidade dar-se-á aos 36 anos.

Também a nível profissional a sua vida corre de feição. Após meses intensos a dar vida a Madalena na novela "A Herdeira", a atriz dedica-se agora a outros projetos. Conduz o programa de entrevistas "Palopiando", na TVI África, e, em data por anunciar, junta-se a Pedro Teixeira na condução de uma nova temporada do concurso de talentos "Dança com as Estrelas", a ser emitida na TVI generalista.