Rita Pereira diz "olá" a março de forma sensual

Ana Filipe Silveira Hoje às 14:46, atualizado às 14:49

Foi a lembrar as férias que teve nas Maldivas, no início deste ano, que Rita Pereira saudou o mês de março. As curvas da atriz não passaram despercebidas aos mais de 800 mil seguidores que soma só no Instagram.

Rita Pereira não podia deixar de assinalar a entrada naquele que é o seu "mês favorito". A intérprete de Madalena na novela "A Herdeira", da TVI, deu as boas-vindas a março com um "grande olá" que os fãs agradeceram.

A atriz partilhou com os seus seguidores do Instagram três fotografias captadas há cerca de um mês, quando esteve de férias nas Maldivas. De biquíni, para fazer lembrar as altas temperaturas que lá se registaram, Rita "aqueceu", ao início da tarde desta quinta-feira, esta rede social.

Gisela João, Pimpinha Jardim e Maria Sampaio foram algumas das amigas da estrela da estação de Queluz de Baixo que se pronunciaram acerca da sessão fotográfica dividida pela própria. Mas houve também espaço para anónimos prestarem os merecidos louvores, consideram eles, a Rita Pereira.