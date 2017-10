Rita Pereira e Guillaume Lalung em passeio romântico por Londres

Ana Filipe Silveira Hoje às 14:46 Facebook

Twitter

Partilhar

A atriz Rita Pereira e o namorado rumaram à cidade britânica para uns dias de descanso. O casal tem partilhado momentos dos seus passeios a dois com os seguidores nas redes sociais.

Cada vez mais apaixonados, Rita Pereira e Guillaume Lalung têm feito questão de mostrar a cumplicidade que os une. Este fim de semana, a atriz da TVI e o jogador de basquetebol do Estoril Praia têm passeado pela capital do Reino Unido e a partilha de imagens no Instagram tem sido constante.

Aliás, nos últimos tempos, Rita Pereira não se tem coibido de dar conta do amor tem pelo francês. Declarações de paixão e demonstrações de afeto são uma constante no seu perfil daquele rede social.

Veja, na galeria acima, as imagens do casal em terras de Sua Majestade.