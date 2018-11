Rita Pereira e trabalhar com Pedro Teixeira: "Sinto-me segura ao lado dele"

João Manuel Farinha Hoje às 12:30 Facebook

Rita Pereira e Pedro Teixeira vão apresentar a próxima edição de "Dança com as Estrelas" e a atriz não podia estar mais feliz por partilhar o "plateau" com o amigo e colega que conheceu em "Morangos com Açúcar".

A intérprete manifestou publicamente o carinho que sente por Pedro Teixeira, ao publicar um texto nas redes sociais.

"Estou tão feliz de ter o Pedro Teixeira ao meu lado neste novo desafio. Gosto mesmo dele. É aquela pessoa que nos trata bem, que nos elogia só porque sim, que nos faz sorrir, que nos faz sentir especiais. Sinto-me confiante ao lado dele e acima de tudo, sinto-me segura. Obrigada, querido Teixeira. É um prazer ser o teu 'par' nesta dança que acontecerá muito em breve", pode ler-se no perfil de Instagram de Rita Pereira.

Pedro Teixeira retribuiu e mostrou igual entusiasmo pela nova aventura: "Para dançar o tango, são precisos dois. Temos coreografado algumas coisas ao longo destes anos, agora vamos assumir a frente de baile. Que não nos doam os pés! Mereces todos os elogios, mereces tudo de bom porque és mesmo especial. Gosto muito de ti."