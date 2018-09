Rita Pereira: "Não sei o que é o amor por uma criança"

Hoje às 22:34 Facebook

A TVI chamou Rita Pereira para o contra-ataque à entrevista de Cristina Ferreira na SIC. A atriz esteve à conversa com José Alberto Carvalho, no "Jornal das 8", na mesma altura em que a apresentadora entrava pela primeira vez nas instalações do canal de Francisco Pinto Balsemão.

De um lado, Cristina Ferreira. Do outro, Rita Pereira. Foi esta a solução que a TVI encontrou para combater a estreia da sua ex-estrela na concorrência. A atriz foi ao "Jornal das 8" ser entrevistada por José Alberto Carvalho para falar da sua primeira gravidez e do marco histórico que atingiu no Instagram, superando o milhão de seguidores nesta rede social.

"Não sei o que é o amor por uma criança", confessou Rita Pereira, que no passado dia 3, através de um vídeo com o título "E, agora, dançamos ao som do teu coração", anunciou que estava grávida. "Continuo a ter amor-próprio", disse a atriz, que garantiu ter sido a primeira a dar a notícia ao seu público e que a gravidez foi o segredo "mais bem guardado". Quanto ao tempo de gestação, Rita não confirmou os três meses que já foram apontados. Poderá não estar "necessariamente certo", referiu.

Comentando o facto de ter atingido o milhão de seguidores no Instagram, a estrela da TVI justificou que procura a "autenticidade", que recusa a "lei do bonitinho" e que sempre lutou para que a sua família tivesse privacidade.