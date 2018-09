Rita Pereira pode ter desvendado o sexo do primeiro filho

AFS Hoje às 15:06 Facebook

Twitter

Rita Pereira pode ter desvendado, ainda que sem querer, o sexo do primeiro filho. Tudo aconteceu numa entrevista recente que deu a Carolina Patrocínio, à margem da gala da semifinal dos Emmy Awards, em Lisboa.

Abordada pela apresentadora do programa "Fama Show", da SIC, sobre a sua gravidez, Rita Pereira cometeu aquele que, aparentemente, terá sido um deslize e referiu-se a ela própria e ao bebé que gera no ventre através de uma expressão no feminino.

"É a primeira vez que eu apareço publicamente com um a mais, o que não quer dizer que não possamos mostrar aquilo que temos quando somos duas", disse a atriz da telenovela "A Herdeira", da TVI, ao microfone da estação de Carnaxide.

Logo de seguida, a companheira de Guillaume Lalung ainda procurou refazer-se do deslize, ao acrescentar "ou dois". Mas a bomba estava já, irremediavelmente, lançada. Não só Carolina Patrocínio parece ter ficado convencida de que Rita Pereira está mesmo à espera de uma menina, como também Cláudio Ramos acredita nessa hipótese.

"Acho que sim, que pode ter revelado sem querer", comentou, mais tarde, Cláudio Ramos no programa "Passadeira Vermelha", da SIC e SIC Caras, com os restantes comentadores.

Aos 36 anos, Rita Pereira está grávida pela primeira vez. "E agora, dançamos ao som do bater do teu coração", escreveu a atriz na legenda de um vídeo, partilhado na sua conta na rede social Instagram, no início de setembro, a anunciar a novidade aos fãs.