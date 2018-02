Robbie Williams: "Tenho uma doença que me quer matar e está na minha cabeça"

Ana Filipe Silveira Hoje às 17:48 Facebook

O músico britânico Robbie Williams admitiu, pela primeira vez, lutar contra uma doença mental, que tornou a sua vida numa "montanha-russa". "A tendência é a de estragar tudo", reconhece.

O intérprete de "Angels" ou "Feel" admite, numa entrevista concedida ao jornal "The Sun", que os últimos anos da sua vida têm sido a "tentar lidar com as provações e tribulações do que acontece" na sua cabeça. "Tenho uma doença que me quer matar e que está na minha cabeça. Tenho de me defender dela", afirma.

Robbie Williams, de 44 anos, não precisa de que patologia sofre. Com um passado ligado às drogas e ao álcool, que o levou a um processo de reabilitação em 2007, tinha ele 33 anos e estava, conta, a "24 horas da morte", o cantor refere que com a doença contra a qual luta age de uma maneira que "às vezes o aborrece".

"Outras vezes é uma ferramenta de que preciso para entrar em palco", contrapõe o artista, para a seguir completar: "Felizmente ou infelizmente, se me deixarem por conta própria, a tendência é a de estragar tudo."

A perda de um dos seus "heróis", George Michael, também não foi esquecida. A morte do intérprete de "Careless Whisper", na sequência de problemas cardíacos e hepáticos, foi ensombrada, dias depois, com a revelação de alegadas tentativas de suicídio ao longo da sua vida.

À referida publicação, Robbie Williams diz que a sua vida "tem sido uma montanha-russa muito parecida" à que foi vivida por George Michael. "Sinto muito a falta dele. Gostaria que ele estivesse aqui. O ano de 2016 foi um ano terrível em que desapareceram heróis de toda a gente", recorda o cantor.

Com essas perdas, percebeu "que não é imortal". "Dás-te conta de que, inclusivamente se tens tudo o que eu tenho, não és invencível. Por isso, e de agora em diante, vou cuidar mais de mim", remata.