Robert de Niro não quer Trump nos seus restaurantes e hotéis

Ator, produtor de cinema, empresário e... crítico de Donald Trump. Robert de Niro esteve em Espanha para inaugurar um dos seus hotéis e revelou que não gostaria de ver o presidente dos Estados Unidos nos espaços de que é dono.

O artista de 74 anos, conhecido por interpretar papéis como Travis Bickle em "Taxi Driver", disse em entrevista ao jornal "El País" que, caso visse Donald Trump num dos seus restaurantes ou hotéis, "sairia a correr".

"Eu nunca estaria com ele e não gostaria de o ver em algum dos nossos restaurantes ou hotéis", confessou ao diário espanhol.

As declarações de Robert de Niro surgem depois da visita do ator a Espanha, onde esteve em Málaga e em Ibiza, na inauguração de dois hotéis, e também em Barcelona, onde espera abrir outro, na Torre Catalunya, em 2019.

De recordar que não é de agora que Robert de Niro se mostra contra a atual presidência dos Estados Unidos. Ainda no mês passado, depois de participar no Tribeca Film Festival, em Nova Iorque, o ator garantiu que seria incapaz de interpretar o papel de Donald Trump no cinema.