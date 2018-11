Robert De Niro separado ao fim de 20 anos de casamento

JMF Hoje às 12:07 Facebook

Robert De Niro e Grace Hightower separaram-se depois de 20 anos de vida em comum. Os dois atores já não estão a viver juntos e a separação deve ser anunciada publicamente nas próximas semanas.

A notícia da separação só agora foi conhecida, embora a imprensa norte-americana adiante que De Niro e Grace Hightower já não vivem juntos há vários meses. O ator de "Taxi Driver" e a atriz de "Precious" estavam casados desde 1997 e já tinham estado perto da rutura no passado.

Segundo o site de celebridades TMZ, Robert De Niro pediu o divórcio em 1999 mas acabou por não dar andamento ao processo e em 2004 veio mesmo a renovar os votos de casamento. Da união nasceram dois filhos: Elliot, de 20 anos e Helen, de seis.

O agora ex-casal conheceu-se em 1987, numa altura em que Grace trabalhava em Londres. No ano seguinte, De Niro terminava o matrimónio com a também atriz Diahnne Abbott, com quem esteve casado durante doze anos.