Roberto Leal é candidato a deputado estadual em São Paulo

O cantor português Roberto Leal, que vive no Brasil desde a década de 1960, anunciou que é candidato a deputado estadual pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) em São Paulo.

Com uma carreira de quase cinco décadas na música, Roberto Leal tem agora a sua primeira experiência no mundo da política. Numa mensagem publicada nas redes sociais, o artista, de 66 anos, oficializou a sua candidatura a deputado estadual pelo PTB e "vai apresentar propostas voltadas para as áreas da Saúde, Educação e Cultura e que tenham como foco a população carente".

"Quero retribuir o carinho que o Brasil tem por mim desde a minha chegada, em 1962, começando pelo estado de São Paulo. Juntos, poderemos fazer o melhor em prol da saúde, da educação e do trabalho", sublinhou o cantor português, que alcançou popularidade no outro lado do oceano Atlântico na década de 1970 com temas como "Bate o Pé" e "Arrebita".

Roberto Leal "pretende usar a sua experiência pessoal e profissional para promover o intercâmbio entre o país de origem e as demais nações que contam com milhares de imigrantes, além do estado de São Paulo", explicou a assessoria do artista, citada por vários órgãos de comunicação social locais.