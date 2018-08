Robin Thicke e namorada esperam segundo filho

AFS Hoje às 17:05 Facebook

O cantor Robin Thicke e a namorada, April Love Geary, estão à espera do segundo filho. O anúncio surge seis meses depois do nascimento de Mia, a primeira filha do casal.

A namorada de Robin Thicke utilizou as redes sociais para partilhar com o mundo que vai ser mãe pela segunda vez. A também modelo publicou um vídeo da filha, Mia, de seis meses, a segurar a ecografia do irmão que aí vem.

"Alguém vai ser irmã mais velha para o ano", escreveu Geary no Instagram. O nascimento do bebé tem data marcada para o dia do aniversário do cantor: 10 de março.

O intérprete de "Blurred Lines" e a namorada vão descobrir o sexo da criança no fim de semana. Este será o segundo filho do casal mas o terceiro do cantor, que, em 2010 recebeu o filho Julian, fruto do casamento com a atriz Paula Patton.