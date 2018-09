Robin Wright acredita numa segunda oportunidade para Kevin Spacey

Carolina Morais Hoje às 11:40 Facebook

Questionada sobre um possível regresso de Kevin Spacey à representação, após as acusações de assédio sexual, a co-protagonista de "House of Cards" mostrou misericórdia. "Acredito em segundas oportunidades."

Robin Wright não ouve falar de Kevin Spacey desde que as acusações de assédio sexual emergiram contra o ator. E embora muitos acreditem que a sua carreira não recuperará de um abalo desta magnitude, a atriz de "House of Cards" admite um possível regresso do colega à representação.

"Acredito que cada ser humano tem a capacidade de mudar. Nesse sentido, segundas oportunidades - ou o que lhes queiram chamar -, acredito nelas. Chama-se crescer", elucida Wright, de 52 anos, em conversa com a revista "Porter".

E mais: mostra alguma compaixão pela exposição mediática que Spacey teve de enfrentar nos últimos largos meses. "Sinto pena de qualquer pessoa cuja vida esteja na esfera pública. É um pesadelo. Fazemos um trabalho e partilhamo-lo com os espectadores. Por que motivo é que a nossa vida privada tem de ser pública? Odeio esse lado da indústria. É tão invasivo. Seja algo de positivo, negativo ou neutro, ninguém tem de saber. Estranhos decidirem que sabem que tu és... é algo criminoso", defende.

Quanto à popular série da Netflix "House of Cards", que co-protagonizava com Kevin Spacey, Robin Wright revela como foi difícil mantê-la viva na sequência do escândalo sexual. "O ar estava pesado. As pessoas estavam a dizer 'Temos de acabar com tudo, senão parece que estamos a glorificar uma coisa suja. Mas a nossa série não é suja! Eu acreditava que devíamos acabá-la."

Não há muito tempo, quando se pronunciou pela primeira vez sobre as alegações contra Spacey, a atriz contou que não conhecia o homem, apenas o ator. "Éramos colegas, nunca socializámos fora do trabalho. Tínhamos uma relação profissional, ele foi sempre fantástico para mim e nunca me faltou ao respeito. Eu e o Kevin conhecíamo-nos entre a ação e o corte e nos intervalos, onde brincávamos. Não conhecia o homem."