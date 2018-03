Rod Stewart desconfia do fim da carreira de Elton John

Nuno Azinheira Hoje às 16:32 Facebook

O cantor britânico opinou sobre a digressão de despedida de Elton John e toda a publicidade à sua volta. Sem papas na língua, Rod Stewart ironizou sobre o adeus do compatriota.

Elton John anunciou há dois meses que vai realizar uma "tour" de despedida, com 300 concertos em três anos. A revelação não caiu nas graças de Rod Stewart que brincou com a situação, esta quinta-feira, numa entrevista com o apresentador Andy Cohen.

"Cheira-me que é só para vender bilhetes", disse o artista britânico, de 73 anos, sobre a publicidade em torno da despedida do autor de "Your Song". John prepara-se para lançar dois álbuns de "covers" das suas músicas, com a participação de artistas como Miley Cyrus e Keith Urban. E ainda, um concerto que vai ser gravado pela estação televisiva norte-americana CBS para ser transmitido mais tarde.

Rod Stewart, durante a sua entrevista no programa "Watch What Happens Live With Andy Cohen"(Bravo), frisou que quando se retirar será de forma silenciosa sem grandes aparatos.

"Nunca falei sobre a minha reforma, e mesmo que me retire do mundo da música, não vou fazer um grande anúncio. Simplesmente, vou desaparecendo com o tempo", salientou o cantor, conhecido pelo tema "Do Ya Think I'm Sexy?".

Ainda no mesmo programa, Cyndi Lauper, de 64 anos, concordou com a teoria de Rod Stewart. Para a cantora norte-americana, o facto de Elton John ter anunciado o adeus à sua carreira profissional "não é uma ideia má" de marketing.

Stweart e Lauper estiveram no referido programa para falar sobre a digressão, de 22 concertos, que os dois vão fazer este verão. A "Rod Stewart Tour" arranca no dia 25 de junho e termina dia 1 de setembro.