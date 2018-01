Roger Federer e fã em jogo de ténis solidário

Ana Filipe Silveira Hoje às 14:02 Facebook

Roger Federer e uma admiradora - a jornalista Savannah Guthrie - vão encontrar-se num jogo de ténis solidário, Match for Africa, a cinco de março, em São José, na Califórnia.

A jornalista da NBC News é conhecida por ser uma das maiores fãs de Roger Federer. Quando, no ano passado, Savannhah Guthrie foi ao programa de Ellen DeGeneres falar sobre a sua admiração pelo tenista suíço, acabou por ser presenteada com uma réplica do corpo de Roger Federer. "Adoro", foi a expressão da jornalista no programa, garantindo que o iria colocar no escritório.

Savannah vai ser par do tenista Jack Sock, cumprindo o sonho de estar no mesmo court que o suíço. Já Roger Federer escolheu, à semelhança do ano passado, Bill Gates para fazer parceria num encontro em que o primeiro set vai ser disputado a pares e em que após este terminar vão ser disputados mais três, apenas entre o campeão por 19 vezes de torneios do Grand Slam, Roger Federer, e Jack Sock, atual número nove no ranking ATP.

O encontro organizado pela Fundação Federer vai ter como propósito principal angariar fundos para a fundação que já distribuiu, em prol da educação, mais de 29 milhões de euros por seis países africanos e pelo o seu país de origem, a Suíça. Os bilhetes já estão à venda e têm um custo entre os 24 e os 403 euros.

Este é já o 5.º encontro solidário realizado pela fundação Roger Federer, que já contou com a presença de tenistas consagrados como o espanhol Rafael Nadal, atual líder do ranking ATP, e do britânico Andy Murray.