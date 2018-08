Ronaldinho nega casamento com duas mulheres: "É a maior mentira"

João Manuel Farinha 25 Maio 2018 às 14:55 Facebook

Twitter

Ronaldinho Gaúcho desmentiu a notícia que dava conta de que iria casar-se com duas mulheres. Confrontado pela imprensa brasileira, o antigo craque disse não ter vontade de contrair matrimónio e não sabe de onde surgiu essa ideia.

Está desmentida a notícia que dava conta de que o ex-futebolista Ronaldinho Gaúcho iria casar-se com duas mulheres. O antigo craque desmentiu tudo em declarações à "Globo Esporte", depois de ser confrontado com uma pergunta provocadora.

"O que é pior, a Argentina ganhar o mundial ou casar-se só com uma mulher?", questionou o repórter, com Ronaldinho a não fugir à questão. "Não sei. Não tenho vontade de me casar ainda." O jornalista aproveitou a deixa e perguntou-lhe se a notícia do casamento com duas mulheres era verdadeira.

"É a maior mentira, nem sei de onde é que isso surgiu. Toda a gente a mandar-me mensagens e a ligar-me. É a maior mentira. Não me vou casar", esclareceu, já sem conseguir conter as gargalhadas.

A notícia do casamento havia sido difundida por Léo Dias, colunista do jornal brasileiro "O Dia", que assegurava que o antigo número dez do Barcelona e da seleção brasileira vivia com duas mulheres (Priscilla Coelho e Beatriz Santos) numa mansão no Rio de Janeiro e que iria casar-se com ambas no próximo mês de agosto.