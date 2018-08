Ronaldinho vai casar-se com duas mulheres ao mesmo tempo

João Manuel Farinha 24 Maio 2018 às 11:32 Facebook

Twitter

O ex-futebolista brasileiro Ronaldinho Gaúcho estará a preparar-se para dar o nó com Priscilla Coelho e Beatriz Souza, duas raparigas com quem alegadamente namora e vive na sua mansão do Rio de Janeiro.

Habituado a ser notícia pelo que fazia dentro dos relvados, Ronaldinho dá agora que falar pela vida boémia que leva. Segundo o colunista brasileiro Léo Dias, do jornal "O Dia", o ex-jogador tem duas namoradas e vai casar-se com ambas numa cerimónia a ter lugar na mansão que os três partilham, no Rio de Janeiro.

Ao que tudo indica, Ronaldinho, de 38 anos, começou a namorar com Beatriz Souza em 2016 mas manteve a relação de há vários anos com Priscilla Coelho. Léo Dias, responsável por avançar a notícia, escreve que ambas recebem uma mesada da parte do antigo craque, que quando viaja compra presentes iguais para as duas.

O atleta pretende agora oficializar as relações e já terá pedido as namoradas em casamento no passado mês de janeiro. A irmã de Ronaldinho, Deisi, não aprova as relações do irmão e já terá dito que não vai marcar presença na cerimónia, que não deverá ter um caráter oficial. Isto porque a bigamia é ilegal no Brasil e punível com uma pena de até seis anos de prisão.