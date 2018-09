Ronaldo ameaça processar Mediaset para defender Georgina

Hoje às 13:35 Facebook

Cristiano Ronaldo não vai tolerar que a comunicação social continue a investigar a vida privada de Georgina Rodríguez. Os advogados do jogador já entraram em contacto com a Mediaset, empresa italiana que gere a Telecinco, canal espanhol que noticiou que a namorada de CR7 terá abandonado a família.

O caso estalou esta semana, depois de a Telecinco ter emitido uma reportagem sobre a família de Georgina Rodríguez. Uma das questões colocadas no ar passava por descobrir quem era a namorada de Ronaldo antes de esta iniciar a relação que mantém pelo menos desde janeiro de 2017 com o melhor jogador da atualidade.

Na sequência da investigação levada a cabo pela Telecinco vieram a descobrir-se dois factos relevantes sobre a família da jovem modelo argentina, de 25 anos. A primeira é que a avó, de 82, está gravemente doente e reside numa habitação pré-fabricada que o Estado espanhol lhe atribuiu depois do sismo que afetou o município onde habita, em Lorca, em 2011.

Outro dado descoberto pela equipa de jornalistas responsável pela reportagem sobre a namorada do jogador da Juventus é que também o pai está internado na Argentina e a recuperar de um acidente vascular cerebral.

Porém, dizem as informações avançadas pela Telecinco que Georgina mantém apenas uma relação próxima com a mãe e com a irmã, ignorando a avó e o pai.

Cansado das críticas à mãe de Alana Martina, filha mais nova do capitão da seleção nacional, Cristiano Ronaldo deu ordem à sua equipa de advogados para alertarem a Mediaset, cadeia de comunicação social responsável pela gestão da Telecinco, de que este irá avançar com um processo caso as notícias sobre a vida privada de Georgina continuem.

A Mediaset levou tão a sério o aviso dos responsáveis legais de CR7 que terão mesmo recuado nos relatórios e nas investigações ao seio da família de Georgina Rodríguez, dando a entender que respeitam a decisão tomada pelo futebolista de defender a namorada.