Ronaldo e Georgina passeiam no Mónaco depois de críticas de televisão espanhola

AFS Hoje às 15:01 Facebook

Twitter

Georgina Rodríguez não parece estar preocupada com as notícias de que tem sido alvo nos últimos dias e que apontam para uma eventual falta de preocupação da namorada de Cristiano Ronaldo em relação à família.

Depois dos "gostos" de Dolores Aveiro em comentários insultuosos contra a mãe da filha mais nova do jogador português, eis que a Telecinco, canal de televisão espanhol, decidiu investigar a vida familiar da argentina, de 25 anos.

Na reportagem emitida na semana passada, e que levou Cristiano Ronaldo a ameaçar a Mediaset (grupo que gere a Telecinco) com um processo judicial, foi revelado que Georgina não apoia nem a avó, de 82 anos, que estará gravemente doente e a viver numa casa pré-fabricada, nem o pai, que se encontra a recuperar de um acidente vascular cerebral.

A aproveitar uns dias de descanso com Ronaldo e Cristianinho no Mónaco, graças à interrupção do campeonato italiano para os compromissos das seleções na Liga das Nações, o casal tem aproveitado para passear e, no sábado, Georgina partilhou uma fotografia na qual surge no interior de um casino e uma mensagem enigmática.

"Folhas de árvores caídas, brinquedos de vento são", escreveu na legenda da imagem na qual aparenta estar feliz e exibe uns esplendorosos sapatos da Giuseppe Zanotti, uma conhecida e luxuosa marca italiana.

Ao início de tarde deste domingo, Georgina voltou a atualizar o seu perfil na rede social Instagram para dar conta do "dia feliz" que está a viver ao lado dos dois craques da Juventus (Cristianinho estreou-se recentemente na equipa de sub-9).

Cristiano Ronaldo fez o mesmo. A bordo de um iate, o melhor jogador do mundo mostrou a boa forma física que mantém aos 33 anos e explicou aos fãs que está a aproveitar para repor os níveis de "vitamina D".