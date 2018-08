Tabloides britânicos usam Cristiano Ronaldo para atacar guarda-redes do Liverpool

Nuno Azinheira 28 Maio 2018 às 14:12 Facebook

Os tabloides britânicos não perdoam os azares do guarda-redes do Liverpool, que praticamente deu a Liga dos Campeões ao Real Madrid. Para manter Loris Karius a arder em lume vive, falam num alegado caso de Cristiano Ronaldo, em 2016.

Loris Karius teve uma noite para esquecer na final da Liga dos Campeões, ganha no sábado pelo Real de Madrid. A namorada não lhe faltou com apoio, mas os tabloides britânicos dizem que ela também já apoiou... Cristiano Ronaldo.

Daniella Grace, a modelo norte-americana de 27 anos que namora com o azarado guarda-redes do Liverpool, terá tido um caso com Cristiano Ronaldo em 2016, noticia esta segunda-feira o jornal espanhol de referência "El País", citando a imprensa britânica.

O alegado caso terá acontecido nos primeiros meses de 2016, antes de Georgina Rodríguez conquistar o coração de Cristiano Ronaldo, o jogador eleito por cinco vezes como o melhor do planeta.

Os rumores do relacionamento entre os dois surgiram, em 2016, depois de Grace ter publicado uma fotografia no Estádio Santiago Bernabéu, onde joga o Real Madrid, quando o capitão da seleção nacional estava ainda solteiro, após o fim da relação com Irina Shayk.

Segundo noticia esta segunda-feira o diário espanhol "El País", que cita a imprensa britânica, Karius e Daniella Grace têm sido vistos várias vezes a passear sozinhos pelas ruas de Hale, em Inglaterra, de onde o guarda-redes é natural.

Recorde-se que o guarda-redes do Liverpool foi responsável por dois dos três golos dos merengues. Primeiro, quando "entregou" a bola a Benzema, no lance do primeiro tento dos espanhóis. Mais tarde, após um forte remate de Bale, quando deixou escapar a bola entre as mãos.

Feitas as contas, o Real de Madrid venceu o Liverpool por 3-1 e arrecadou a terceira "Champions" consecutiva, a décima terceira no seu historial. Quanto a Ronaldo, foi a quinta da sua carreira, e deu um passo importante rumo à conquista da sexta Bola de Ouro.