Ronaldo junta os quatro filhos em nome de crianças refugiadas rohingyas

Duas imagens de universos opostos. A primeira é de um refugiado rohingya que segura o filho. A segunda é do próprio Cristiano Ronaldo com os quatro filhos.

Cristiano Ronaldo voltou a mostrar o seu lado solidário ao chamar a atenção para as crianças rohingyas. Nas redes sociais, o craque partilhou uma fotografia de um pai com um filho ao colo e, na mesma publicação, uma imagem sua com Cristiano Ronaldo Júnior, os gémeos Eva e Mateo e Alana Martina.

"[Por] Um mundo onde todos nós amamos as nossas crianças. Por favor ajude", escreveu o madeirense como legenda.

Na mesma partilha, Ronaldo apela ao donativo, deixando o link para um fundo da organização Save The Children de ajuda a essas crianças.

Recorde-se que, em dezembro de 2017, a ONU elevou para 655 mil o número de rohingyas que fugiram de Myanmar em direção ao Bangladesh, desde o início do atual êxodo em massa dos membros desta minoria muçulmana, no anterior mês de agosto.