Ronaldo recebe apoio da família: "Presos a deus e ao amor"

A família de Cristiano Ronaldo continua apostada em responder ao Fisco espanhol. Na terça-feira à noite foi a vez de Katia Aveiro, irmã do jogador, publicar uma fotografia de um jantar de família com a hastag #presosadeuseaoamor

Depois de o próprio jogador do Real Madrid ter respondido no Instagram às afirmações em tribunal da responsável pelo fisco espanhol, dando a entender que Cristiano Ronaldo devia estar preso por infrações com os impostos, foi a vez de Katia Aveiro, uma das irmãs do jogador.

A cantora publicou uma fotografia de um jantar em Madrid, onde se reúnem amigos e familiares de Ronaldo. "E a união e a alegria continua, com amor paz e as bênçãos de Deus na nossas vidas...", escreve Katia, numa mensagem em que uma hastag se destaca: presos a deus e ao amor.

As hastags #família, #amigos, #quevenha2018, #Deuspõepessoasmaravilhosasnanossavida e #soufeliztantasvezes completam a mensagem de apoio e união.

Na terça-feira, o jornal "El Mundo" divulgou afirmações da responsável da Unidade Central de Coordenação do Tesouro, que considerou "importantíssimo" para o fisco espanhol a verba de quase 15 milhões de euros que é imputada como dívida a Cristiano Ronaldo.

"Temos na prisão pessoas que não pagaram 125 mil euros", terá dito Caridad Gómez Mourelo em tribunal, de acordo com o diário espanhol.