Cristiano Ronaldo volta a demonstrar o seu amor por Georgina

Ronaldo e Georgina parecem estar cada vez mais próximos. O capitão da seleção portuguesa voltou a fazer uma declaração de amor à companheira.

Desta vez, o futebolista português, de 33 anos, aproveitou para tirar uma fotografia com Georgina antes de levantar voo e partilhou a imagem no Instagram. Na descrição, o jogador do Real Madrid escreveu uma pequena declaração à companheira espanhola.

"O amor está no ar", disse Cristiano. Os internautas não demoraram a responder à partilha do internacional português: "Fantástico", disse um e outro escreveu "Lindos".

Cristiano Ronaldo está feliz ao lado de Georgina e parece ter sido conquistado pelo instinto maternal da espanhola. O casal tem uma filha em conjunto chamada Alana Martina, com quase três meses, os gémeos Eva e Mateo, com 8 meses, e Cristiano Ronaldo Jr., de 8 anos. Os últimos três foram concebidos com recurso à barriga de aluguer.