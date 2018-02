Rose McGowan critica Meryl Streep e o Justin Timberlake

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:35 Facebook

Em entrevista ao programa "The View", da ABC, Rose McGowan críticas à postura de Meryl Streep e Justin Timberlake no apoio aos movimentos "#MeToo" e "Time's Up", ambos contra o abuso sexual.

"Sabem o que foi mesmo difícil para mim? Ver a Meryl Streep na m**** dos Óscares, a subir ao palco e dizer que o Harvey [Weinstein] era um "Deus"", começou por dizer Rose McGowan, uma das alegadas vítimas do produtor cinematográfico, em entrevista ao programa da ABC "The View" e recordando às declarações de Streep na gala de 2012. "Agora está a apoiar campanhas? Ela não sabia de nada?", prosseguiu, referindo-se aos movimentos iniciados em Hollywood contra os abusos sexuais.

As críticas expressas por Rose McGowan visaram ainda Justin Timberlake. A intérprete acusou o músico de surgir em fotografias com a mulher a usar a pregadeira do "Time's Up" e ao mesmo tempo estar a participar num filme de Woody Allen, também acusado de conduta imprópria. "É tudo uma mentira. Peço desculpa por criticar os ídolos de alguém, mas esses ídolos precisam de fazer melhor do que o que estão a fazer", afirmou.

É conhecido o clima de instabilidade que Hollywood atravessa devido aos escândalos sexuais que têm sido revelados e Harvey Weinstein e Woody Allen são alguns dos protagonistas desses escândalos. O produtor norte-americano já foi acusado por diversas celebridades, já o realizador é acusado pela filha adotiva de abusos quando esta tinha 16 anos.

Os movimentos #MeToo - que representa os milhares de pessoas, tanto mulheres como homens, que também denunciaram casos de assédio sexual nas redes sociais - e Time"sUpsurgiram no seguimento dos escândalos sexuais tornados públicos pelas próprias vítimas. Este último movimento consiste num fundo financeiro capaz de assegurar as defesas jurídicas de mulheres que tenham sido vítima de algum tipo de ato sexual.