Ross Butler suspeito de planear homicídio de ex-companheiro da filha de Kurt Cobain

Não está fácil a separação definitiva de Isaiah Silva e Frances Bean Cobain, filha de Kurt Cobain. O jovem acusa a família do cantor de orquestrar um plano para o matar e o ator Ross Butler, da série "Riverdale", é um dos nomes acusados.

O caso começou em 2016. Para dar por concluído o processo de divórcio, Frances Cobain concordou em entregar ao seu ex-companheiro, Isaiah Silva, uma guitarra que o pai, Kurt Cobain, utilizou durante a gravação de um concerto acústico que os Nirvana fizeram para a MTV meses antes da morte do guitarrista.

Desagradada com a decisão da filha, Courtney Love, mulher de Kurt Cobain, terá planeado, no entender de Isaiah, o homicídio do antigo genro, ao ponto de no dia 3 de junho desse mesmo ano três homens terem, alegadamente, invadido a casa de Isaiah para tentarem recuperar a guitarra e agrediram-no tanto a ele como à sua mãe.

Isaiah decidiu apresentar queixa contra a família Cobain, mas nos mais recentes desenvolvimentos sobre o caso surge outro nome que, segundo ele, terá estado envolvido no alegado plano para o matar. Trata-se do ator Ross Butler, de 28 anos, conhecido pela participação nas séries "13 Reasons Why" e "Riverdale".

Apesar de ser um dos nomes envolvidos no processo judicial interposto por Isaiah Silva, que inclui ainda Sam Mufti, antigo "manager" de Britney Spears, Ross Butler já negou a acusação de que é alvo por parte do antigo companheiro de Frances Cobain.

"Nunca conspirei contra Silva ou cometi qualquer crime contra a sua pessoa", garantiu o intérprete, assegurando ainda que nunca planeou "raptá-lo com alguém" e que "nunca" procurou "roubar a guitarra que [Frances] Cobain lhe deu como prenda".