Rúben Neves reencontra menina com cancro cujo sonho realizou

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:27 Facebook

Twitter

O futebolista Rúben Neves, atualmente a jogar em Inglaterra, reencontrou Marta, uma menina de 12 anos que sofria de uma doença oncológica e que o jogador tinha conhecido em 2016. O ex-atleta do F.C. Porto publicou uma fotografia com a jovem e não escondeu a felicidade pelo reencontro.

Em novembro de 2016, Fernando Madureira, líder da claque Super Dragões, visitou Marta no Instituto de Português de Oncologia, na Invicta, e levou a menina a assistir um jogo do F. C. Porto, no Estádio do Dragão. Na altura, Marta teve a oportunidade de conhecer Rúben Neves, que lhe ofereceu a sua camisola.

Este domingo, a menina e o jogador do Wolverhampton voltaram a encontrar-se e Rúben Neves não resistiu a publicar uma fotografia ao lado da jovem, cujo cabelo voltou a crescer. "Tão bom ver-te crescer", lê-se na legenda da imagem, partilhada na rede social Instagram.

Se há dois anos tinha recebido a camisola seis do então médio do clube dos dragões, desta vez Marta levou para casa a camisola oito do atual primeiro classificado da segunda divisão inglesa, com que o futebolista, de 20 anos, habitualmente joga.

A publicação de Rúben Neves foi alvo de vários comentários, entre eles o da namorada, Débora Lourenço, com quem tem uma filha, Margarida, nascida há seis meses. "Não tenho palavras para ti. És o nosso maior orgulho", escreveu a auxiliar de fisioterapia.