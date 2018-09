Rúben Neves relaxa ao lado da noiva num hotel de luxo em Zanzibar

DS 08 Junho 2018 às 17:54 Facebook

Rúben Neves, jogador do clube de futebol inglês Wolverhapton, está a passar férias ao lado da noiva, Débora Lourenço. O atleta tem partilhado a sua aventura nas redes sociais.

Depois de ter ficado de fora das escolhas do selecionador de Portugal, Fernando Santos, para o Campeonato do Mundo de futebol, que este ano se realiza na Rússia, Rúben Neves tem aproveitado para relaxar numa unidade hoteleira em Zanzibar, na Tanzânia.

Com a ajuda da mãe da sua filha, Margarida, o ex-jogador do F. C. do Porto tem deixado os seguidores da sua conta da rede social Instagram surpreendidos com fotografias e vídeos em praias paradisíacas.

O português, de 21 anos, e a sua mais-que-tudo viajaram até à África Ocidental depois de terem anunciado o seu noivado, na referida plataforma social, no dia 10 de maio.

Rúben Neves e Débora Lourenço, que atualmente residem no Reino Unido, mantêm uma relação amorosa há quatro anos, da qual nasceu a pequena Margarida, de dez meses.