Rúben Neves vai mudar-se para o clube dos casados: "Ela disse sim"

João Manuel Farinha 11 Maio 2018 às 11:19 Facebook

Twitter

Rúben Neves vive dias felizes, não só dentro dos relvados, mas também no que ao amor diz respeito. O ex-jogador do Futebol Clube do Porto está de casamento marcado com a namorada, Débora Lourenço.

O anúncio foi feito pelo próprio futebolista na noite desta quinta-feira, através da sua conta na rede social Instagram: "Ela disse sim", escreveu o atleta de 21 anos na legenda da fotografia onde surge com a futura mulher, a bordo de um barco no rio Douro.

Em delírio com a notícia ficaram os muitos seguidores de Rúben Neves. Na manhã desta sexta-feira, o número de "gostos" aproximava-se dos 30 mil, e na caixa de comentários chovem as felicitações ao casal. "Parabéns, Portistas", escreveu um internauta, certamente com saudades de ver o português a defender as cores azuis e brancas.

Por agora, é no Wolverhampton que o jogador espalha magia, numa época em que marcou seis golos para o campeonato. O clube orientado por Nuno Espírito Santo venceu o Championship e vai alinhar na Primeira Liga Inglesa na época 2018/2019, palco que já não pisava desde 2012.

Rúben Neves e Débora Lourenço foram pais de uma menina em agosto do ano passado.