Rúben Neves vai ser pai pela segunda vez

João Manuel Farinha Hoje às 10:08 Facebook

Twitter

O futebolista Rúben Neves anunciou quinta-feira que vai ser pai pela segunda vez. O jogador do Wolverhampton e a noiva, Débora Lourenço, já são pais de uma menina.

"Não há melhor sentimento na vida." As palavras são de Rúben Neves, que anunciou a boa nova com uma fotografia tirada na Disneyland Paris. "Vem meu bebé lindo, estamos os três a esperar ansiosamente por ti", pode ler-se na legenda da imagem em que o jogador surge ao lado da noiva e da filha.

O ex-futebolista do F.C. Porto e Débora Lourenço prepararam o anúncio da gravidez ao pormenor e até mandaram fazer camisolas personalizadas. A de Rúben Neves foi estampada com a palavra "pai" e da companheira com as palavras "mãe + bebé".

O anúncio de que o segundo filho está a caminho surge numa fase positiva da carreira do jogador. Rúben Neves, de 21 anos, tem sido um dos principais destaques do Wolverhampton, atual 7.º classificado do campeonato inglês, e na quinta-feira jogou os 90 minutos na vitória de Portugal sobre a Polónia (3-2).

Juntos há vários anos, Rúben Neves e Débora Lourenço já são pais de Margarida, de um ano.