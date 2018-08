Ruby Rose desativa Twitter e bloqueia comentários no Instagram

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:06 Facebook

Twitter

Horas depois de ter sido anunciada como intérprete de um primeiro super-herói homossexual, Ruby Rose desativou o seu perfil de Twitter e bloqueou os comentários no seu Instagram.

A atriz australiana será a Batwoman de uma nova história de ficção do Universo Arrow, emitida pelo canal The CW. Um "sonho tornado realidade" para Ruby Rose, disse a própria na semana passada.

Mas a notícia poderá estar a gerar comentários homofóbicos e terão sido estes, conta a imprensa norte-americana, que levaram a intérprete a desativar o seu perfil de Twitter e a bloquear os comentários às imagens que partilha no Instagram.

Rose, também ela homossexual, contou que ser esta Batwoman "é algo pelo qual teria morrido para ter visto em televisão quando era uma jovem membro da comunidade LGBT, que nunca se sentiu representada na televisão e que se sentia sozinha e diferente".

A estreia da australiana no papel de super-heroína vai acontecer em dezembro, nos Estados Unidos, num episódio no qual terá a companhia de outras estrelas da DC Comics, como Arrow, The Flash ou Supergirl.

A atriz tornou-se mundialmente conhecida ao integrar o elenco da série "Orange Is the New Black", da Netflix.