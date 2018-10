Rui Unas comemora 15 anos de casamento em Nova Iorque

NA Hoje às 14:53 Facebook

Rui Unas e a mulher, Hanna, viajaram até Nova Iorque, nos Estados Unidos, onde festejaram este domingo o 15.º aniversário do seu casamento.

O apresentador, de 44 anos, aterrou em solo norte-americano na passada sexta-feira, acompanhado pela sua mais-que-tudo. Desde então têm estado a visitar os locais mais icónicos da cidade.

No dia em que comemoraram "15 anos como marido e mulher", Rui Unas e Hanna, de 41, subiram ao último andar do Empire State Building e passearam pela mediática praça Times Square.

O profissional de televisão fez questão ainda de assinalar no seu perfil de Instagram uma declaração de amor à sua mulher, que ilustrou com fotografias captadas por dois fotógrafos portugueses que residem na cidade.

"Quinze anos como marido e mulher. Nada do que pudesse escrever seria suficiente para descrever o amor que tenho por ti, Hanna. Ficam as fotos do Diogo de um dia muito especial", pode ler-se na descrição.

Recorde-se que o casal tem em comum dois filhos, André, de 12 anos, e Rafael, de sete.