Rui Unas sobre o envelhecimento: "Sinto-me cada vez mais 'perro'"

Rui Unas deixou nas redes sociais uma reflexão sobre a fase da vida em que se encontra. Os anos passam e o apresentador apercebe-se que está a ficar cada vez mais "perro".

O comunicador, de 44 anos, compôs um texto, inspirado por uma publicação da Bravo TV, sobre o quão envelheceu. A mensagem de Rui Unas foi partilhada nesta terça-feira no seu perfil de Instagram.

"Não sei se estou a ficar velho mas... Esqueço-me dos nomes das pessoas mais facilmente.

Perco cada vez mais cabelo. Sinto-me cada vez mais "perro" e "empenado". Falo demasiadas vezes das minhas articulações", começou por descrever o artista, que lidera o podcast "Maluco Beleza".

Gemo quando me dobro. Não sei nenhuma das músicas do top 10 das rádios. Esqueço-me amiúde onde pus as chaves do carro. Tenho pelos a mais nas orelhas, nariz e sobrancelhas; Recuso-me a levantar coisas pesadas por causa das minhas costas. Digo cada vez mais "no meu tempo' (Rui Unas)

Com o passar do anos, Rui Unas confessa que escolhe a "roupa e os sapatos mais pelo conforto que pelo estilo" e "os médicos, policias e professores são cada vez mais novos". "Digo cada vez mais 'quando era puto não era nada assim' ", lamentou.

As tardes não passam sem a "sesta" obrigatória e o cansaço surge assim que acorda. "Penso que não há nada pior que ir a um festival de música (...). Começo a gastar dinheiro em cremes anti-idade (...). No entanto, não me queixo de chegar aqui... Há quem não tenha esse privilégio", rematou.