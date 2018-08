Rupert Everett revela que era "maníaco por sexo"

Nuno Azinheira 19 Maio 2018 às 17:48 Facebook

Rupert Everett está de volta aos grandes ecrãs para protagonizar um filme que retrata os últimos dias de vida do escritor Oscar Wilde.

O ator parece ter ultrapassado uma fase menos boa da sua vida e da sua carreira, depois de várias entrevistas polémicas acerca da sua homossexualidade e consumo de drogas.

Aos 58 anos, o ator britânico mantém uma relação amorosa com um brasileiro de 38 anos e revelou um pormenor sobre a vida amorosa, numa entrevista que deu à revista "Times".

"Eu costumava ser um maníaco sexual, mas isso acabou", revelou Rupert Everett portador do vírus VIH e que, ao assumir a sua homossexualidade, afirma ter perdido vários papéis importantes no mundo cinematográfico. Numa entrevista ao jornal "The Guardian", o ator confessou ter perdido o papel de James Bond.

Agora, em 2018, Rupert está sob as luzes da ribalta. O ator realizou, protagonizou e produziu um filme biográfico sobre os últimos dias vividos pelo escritor Oscar Wilde, que se estreou no dia 21 de janeiro.

Para além da biografia "The Happy Prince", o ator britânico voltou a assinar um contrato com uma agência de Hollywood e irá realizar uma série baseada no romance "O nome da Rosa", de Umberto Eco.